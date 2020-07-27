Фото смешных котов, у которых свои странные представления о комфорте
Коты запросто предпочитают мягким лежанкам жесткий пол или узкие ступеньки
Любой владелец кошек может вам подтвердить, что эти животные порой ведут себя максимально странно. Особенно, когда речь заходит о комфорте. Они запросто предпочитают мягким лежанкам жесткий пол или узкие ступеньки. Именно таких питомцев мы собрали в этом забавном материале.
«Мой кот отказывается лежать на мягкой кровати, зато кладет туда свою игрушку», «Он словно говорит: «Ну давай, расскажи мне о своих проблемах», «О, привет», «Кот моего парня постоянно сидит в такой позе», «Он постоянно засыпает так рядом, когда я работаю допоздна», «Мой кот странный», «Он полюбил этот домик всей душой», «И так каждое утро», «Некоторые коты сваливают елки. Мой — спит на ней», Маленький шпион, «Не возражаете, если я тут посижу?», - пописывают фото пользователи сети.
Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.
Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев