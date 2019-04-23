Илон Маск запустит сервис беспилотного такси
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Илон Маск
Основатель Tesla рассказал о своих планах на конец 2020 года
На днях в Силиконовой долине состоялось мероприятие для инвесторов компании Tesla - Tesla Autonomy Investor Day. На встрече Илон Маск заявил, что к середине следующего года более миллиона автомобилей Tesla будут полностью самоуправляемыми.
«Я убежден, что в будущем люди захотят запретить вождение автомобилей, потому что это будет небезопасно», - рассказал Маск.
Однако критики американского бизнесмена считают, что планы Маска звучат несколько оптимистично: с 2015 года произошло четыре смертельных аварии с участием электромобилей Tesla - беспилотное управление машинами нового поколения пока не доведено до совершенства и к тому же не до конца безопасно.
Джерело: Hello!