  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Илон Маск запустит сервис беспилотного такси

    • Розсилка
    Илон Маск - Илон Маск запустит сервис беспилотного такси
    Илон Маск

    Основатель Tesla рассказал о своих планах на конец 2020 года

    На днях в Силиконовой долине состоялось мероприятие для инвесторов компании Tesla - Tesla Autonomy Investor Day. На встрече Илон Маск заявил, что к середине следующего года более миллиона автомобилей Tesla будут полностью самоуправляемыми.

    «Я убежден, что в будущем люди захотят запретить вождение автомобилей, потому что это будет небезопасно», - рассказал Маск.

    Однако критики американского бизнесмена считают, что планы Маска звучат несколько оптимистично: с 2015 года произошло четыре смертельных аварии с участием электромобилей Tesla - беспилотное управление машинами нового поколения пока не доведено до совершенства и к тому же не до конца безопасно.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    Илон Маск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ