Илон Макс выпустил трек в стиле рэп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Илон Маск

Основатель компаний Tesla и Space X 47-летний Илон Маск удивил поклонников

Миллиардер зачитал рэп, который посвятил горилле Харамбе.

В 2016 году в зоопарке Цинцинате произошел инцидент, в результате которого было убито экзотическое животное. В вольер к горилле упал ребенок, поэтому сотрудникам пришлось застрелить ее. В своей композиции «RIP Harambe» Илон Макс признается, что часто вспоминает животное и скучает по нему.

Голос предпринимателя был записан при помощи автотюна. Ссылкой на трек Макс поделился у себя в Twitter, заявив, что это — лучшее из его творений.

Композиция получила массу положительных отзывов у пользователей. Некоторые, в том числе и блогеры, предложили Илону записать еще несколько треков и подумать над карьерой, если уж не рэпера, то музыкального продюсера.

Что касается личной жизни предпринимателя, то с прошлого года он встречается с певицей Клер Буше, известной под псевдонимом Grimes. Ранее у Илона был роман с актрисой Эмбер Херд. По словам знаменитой блондинки, после разрыва им удалось сохранить дружеские отношения.

Джерело: graziamagazine.ru