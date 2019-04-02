  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Илон Макс выпустил трек в стиле рэп

    • Розсилка
    Илон Маск - Илон Макс выпустил трек в стиле рэп
    Илон Маск

    Основатель компаний Tesla и Space X 47-летний Илон Маск удивил поклонников

    Миллиардер зачитал рэп, который посвятил горилле Харамбе.

    В 2016 году в зоопарке Цинцинате произошел инцидент, в результате которого было убито экзотическое животное. В вольер к горилле упал ребенок, поэтому сотрудникам пришлось застрелить ее. В своей композиции «RIP Harambe» Илон Макс признается, что часто вспоминает животное и скучает по нему.

    Голос предпринимателя был записан при помощи автотюна. Ссылкой на трек Макс поделился у себя в Twitter, заявив, что это — лучшее из его творений.

    Композиция получила массу положительных отзывов у пользователей. Некоторые, в том числе и блогеры, предложили Илону записать еще несколько треков и подумать над карьерой, если уж не рэпера, то музыкального продюсера.

    Что касается личной жизни предпринимателя, то с прошлого года он встречается с певицей Клер Буше, известной под псевдонимом Grimes. Ранее у Илона был роман с актрисой Эмбер Херд. По словам знаменитой блондинки, после разрыва им удалось сохранить дружеские отношения.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Илон Маск музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ