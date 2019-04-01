Илон Маск записал рэп-трек, который взорвал соцсети



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Илон Маск

За два дня трек набрал больше 800 тысяч прослушиваний на SoundCloud

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в свободное от освоения космоса время решил записать рэп. Гений, миллиардер и филантроп выложил в Твиттере ссылку на трек под названием RIP Harambe, оставив подпись: «Возможно, это лучшая моя работа».

Трогательные строки посвящены горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году, когда в ее вольер попал ребенок: «Харамбе, мы тебя любим, покойся с миром, мы скучаем». Зная любовь Маска к троллингу, не все поверили, что за автотюном правда скрывается его голос, но за два дня трек набрал больше 800 тысяч прослушиваний на SoundCloud.

Джерело: Super