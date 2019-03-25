  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Мама Илона Маска балует себя бургерами несмотря на карьеру модели

    • Розсилка
    Мама Илона Маска балует себя бургерами несмотря на карьеру модели

    Фигура 70-летней Мэй Маск вызывает восхищение поклонников.

    Имя Илона Маска на слуху не только из-за вклада в технический прогресс, но и из-за скандалов в Голливуде: Джонни Депп обвинил бывшую жену Эмбер Херд в том, что она имела связь с изобретателем незадолго после свадьбы с актёром.

    Родные Илона Маска тоже могут удивить публику. Мама директора Tesla Мэй Маск - 70-летняя модель. Она является одной из немногих в мире глянца, кто получил достаточную популярность не только в молодости, но и в более зрелом возрасте. Мэй Маск не стесняется прожитых лет и снимается для обложек Time, New York Magazine и Elle.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Мама Илона Маска балует себя бургерами несмотря на карьеру модели
    Мама Илона Маска балует себя бургерами несмотря на карьеру модели
    Мама Илона Маска балует себя бургерами несмотря на карьеру модели
    Мама Илона Маска балует себя бургерами несмотря на карьеру модели
    Мама Илона Маска балует себя бургерами несмотря на карьеру модели
    Мама Илона Маска балует себя бургерами несмотря на карьеру модели
    Мама Илона Маска балует себя бургерами несмотря на карьеру модели
    Мама Илона Маска балует себя бургерами несмотря на карьеру модели
    Мама Илона Маска балует себя бургерами несмотря на карьеру модели
    Мама Илона Маска балует себя бургерами несмотря на карьеру модели

    Мэй Маск поделилась с подписчиками фото, где она с 50-летней датской супермоделью Хеленой Кристенсен наслаждается бургерами в ресторане Манхеттена. «Поедание гамбургеров так объединяет», - подписала снимок 70-летняя модель. «Настоящие девчонки едят настоящую еду. Лучшее, что можно сделать для дружбы», «Я так хочу быть с вами! Две красотки», «Бургеры объединяют людей и понижают негатив», - оценили снимок подписчики.

     

    знаменитости модель Илон Маск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ