Мама Илона Маска балует себя бургерами несмотря на карьеру модели



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Фигура 70-летней Мэй Маск вызывает восхищение поклонников.

Имя Илона Маска на слуху не только из-за вклада в технический прогресс, но и из-за скандалов в Голливуде: Джонни Депп обвинил бывшую жену Эмбер Херд в том, что она имела связь с изобретателем незадолго после свадьбы с актёром.

Родные Илона Маска тоже могут удивить публику. Мама директора Tesla Мэй Маск - 70-летняя модель. Она является одной из немногих в мире глянца, кто получил достаточную популярность не только в молодости, но и в более зрелом возрасте. Мэй Маск не стесняется прожитых лет и снимается для обложек Time, New York Magazine и Elle.

Мэй Маск поделилась с подписчиками фото, где она с 50-летней датской супермоделью Хеленой Кристенсен наслаждается бургерами в ресторане Манхеттена. «Поедание гамбургеров так объединяет», - подписала снимок 70-летняя модель. «Настоящие девчонки едят настоящую еду. Лучшее, что можно сделать для дружбы», «Я так хочу быть с вами! Две красотки», «Бургеры объединяют людей и понижают негатив», - оценили снимок подписчики.