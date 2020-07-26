  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Instagram-художники, которые создают потрясающие эротические картины (фото)

    • Розсилка
    Instagram-художники, которые создают потрясающие эротические картины (фото)

    Анонимный мастер из Франции с помощью нескольких плавных линий создает потрясающие откровенные картины

    Жанр «ню» — один из самых сложных в изобразительном искусстве. Но этим мастерам и мастерицам удалось создать откровенные картины, не переходя ту грань, за которой чувственность переходит в вульгарность. Наслаждайся и не стесняйся краснеть!

    Художница из Парижа по-своему обходит правила Instagram: она не рисует соски и гениталии, но при этом ей удается сделать свои работы настолько откровенными, что зрителей бросает в краску.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Instagram-художники, которые создают потрясающие эротические картины (фото)
    Instagram-художники, которые создают потрясающие эротические картины (фото)
    Instagram-художники, которые создают потрясающие эротические картины (фото)
    Instagram-художники, которые создают потрясающие эротические картины (фото)
    Instagram-художники, которые создают потрясающие эротические картины (фото)
    Instagram-художники, которые создают потрясающие эротические картины (фото)
    Instagram-художники, которые создают потрясающие эротические картины (фото)
    Instagram-художники, которые создают потрясающие эротические картины (фото)

    Фрида живет в Италии и сама характеризует свое творчество как «эромантическое», в том смысле, что эротика — это всего лишь один из аспектов ее истории любви. Каждая картина обладает своим контекстом. Картины Фриды чувственные, натуралистичные и узнаваемые. Глаза натурщиц прикрыты от наслаждения и затуманены удовольствием от чудесного секса.

    Тина из Дании передает в своих акварельных работах красоту чувственных линий, ярких и вместе с тем мягких красок. Тина подчеркивает, что передает сексуальность глазами женщины.

    Художника зовут Чамо, он из Барселоны, живописи учился в Барселоне и Париже. Чамо часто рисует самыми простыми материалами: шариковой ручкой и карандашом. Этого ему достаточно, чтобы создать неповторимые чувственные работы. В своей серии «О» художник использовал хорошо знакомые мифологические мотивы картин «Леда и лебедь» и «Даная».

    Анонимный мастер из Франции с помощью нескольких плавных линий создает потрясающие откровенные картины. Petites Luxures («Маленькие удовольствия») пишет и продает свои миниатюры с 2014 года. Его изображения лаконичны, но крайне дерзкие, не скрывающие натурализма процесса. Тут и куннилингус, и однополая любовь, и мастурбация, и ménage à trois — все оттенки сексуальности, нарисованные несколькими неотрывными линиями. Свои картины художница снабжает короткими подписями.

     Читайте также: Фото странных вещей, досказывающих, что в интернете можно найти что угодно
    фотография Эротика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ