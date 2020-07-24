Бодипозитивная певица Лиззо шокировала фанатов голым телом (фото)



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Американская певица Лиззо instagram.com/lizzobeeating/

Звезда удивила всех зелеными волосами

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, показала поклонникам голое тело и удивила их зелеными волосами. Фото появилось в ее личном Instagram-аккаунте.

На снимке 32-летняя знаменитость стоит топлес, прикрывая грудь руками. При этом ее тело и лицо покрыты наклейками в виде золотых звезд со стразами.

Артистка также показала фанатам новый имидж - ее покрашенные в ярко-зеленый цвет волосы. «Вот, что они имеют в виду, когда говорят "я звезда"», - подписала Lizzo пост, набравший 1,2 миллиона лайков.

Поклонников восхитила фотография Джефферсон. «Ты словно русалка, которая ловит лучи солнца на берегу», «Это самая огненная фотография, которую я когда-либо видела», «Влюблена в нее и в то, как она комфортно ощущает себя в своем теле», «Ты невероятная!», «Тело, волосы! Сногсшибательно!» — писали они в комментариях.

Ранее мы писали об одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она фполюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки.