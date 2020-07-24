55-летняя модель снялась топлес в бикини двадцатилетней давности (фото)



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Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова instagram.com/paulinaporizkov/

Подписчики Поризковой восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова порадовала фанатов снимком, на котором она запечатлена в откровенном образе без макияжа. Фотография была опубликована на ее странице в Instagram.

55-летняя знаменитость попозировала топлес в купальнике с анималистичным принтом. На размещенном кадре она прикрывает оголенную грудь рукой, а второй указывает на черные пятна на теле. В описании к публикации модель объяснила, что они появились от краски, сошедшей с плавок двадцатилетней давности, которые она надела для снимка.

instagram.com/paulinaporizkov/

Подписчики Поризковой восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Как ты можешь быть настолько идеальной?», «Твое тело выглядит ровно так, как и 20 лет назад! На пенсию пора твоему бикини, но точно не тебе», «Ты такая красивая, спасибо, что вдохновляешь меня на любовь к себе!», «Самая сексуальная женщина с шикарным телом», — высказывались фанаты.

Ранее мы писали об одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она фполюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки.

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова