Фотограф ждал 6 дней, чтобы сделать снимок леопарда и черной пантеры



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instagram.com/mithunhphotography/

Работая над проектом для National Geographic, фотограф Митхун Х. прождал леопарда и черную пантеру почти неделю

Фотограф под псевдонимом Mithun H. опубликовал невероятно редкий кадр с леопардом и черной пантерой. В своем инстаграме он дал снимку название «Вечная пара» (The Eternal Couple). По словам Митхуна, ради одного фото он провел в выбранной им локации шесть дней.

«Это определенно потребовало терпения. Я ждал 6 дней в одной точке, поскольку слышал, что пантера и [самка леопарда] Клеопатра спариваются примерно в 100 метрах, но не мог их увидеть», — рассказал Митхун в интервью для портала Bored Panda.

Особый интерес фотография вызвала из-за оптической иллюзии. Сая (пантера) и Клеопатра (самка леопарда) стоят в одинаковых позах практически друг за другом. Благодаря этому пантера выглядит как тень леопарда.

Фотографирование диких кошек разных видов и размеров — давняя любовь Митхуна. Он наблюдал за леопардами и пантерами для проекта National Geographic «Настоящая черная пантера». В инстаграме Митхуна десятки удивительных фотографий леопардов, пантер, тигров и других хищников, за которыми следят больше 150 тысяч подписчиков.

Черные пантеры, вопреки общему заблуждению, не являются отдельным видом. Это генетические версии леопардов или ягуаров с темным окрасом. В науке такое явление называется меланизмом.