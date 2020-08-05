Интим возле церкви. На Закарпатье парочка занялась сексом прямо в центре города (видео)



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По словам очевидцев, люди находились в состоянии опьянения

В городе Хуст Закарпатской области пара занялась сексом прямо в центре города напротив церкви. Об этом пишут очевидцы в сети, опубликовав соответствующее видео, сообщает «Вголос».

Сообщается, что пара не пыталась спрятаться, занявшись любовью у всех на глазах. Прохожие вызвали полицию. Однако возмущенная женщина после приезда правоохранителей наотрез отказалась одеваться.

Ее долго убеждали правоохранители и партнер. По словам очевидцев, люди находились в состоянии опьянения.

Также «Скотч» сообщал, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.