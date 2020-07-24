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    Курьез

    Гвинет Пэлтроу откровенно рассказала, как овладела техникой оральных ласк

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    <p>47-летняя актриса Гвинет Пэлтроу поделилась неожиданным откровением</p> <div></div> - Гвинет Пэлтроу откровенно рассказала, как овладела техникой оральных ласк

    47-летняя актриса Гвинет Пэлтроу поделилась неожиданным откровением

    Актриса рассказала, как овладела техникой оральных ласк

    Звезда фильмов Marvel Гвинет Пэлтроу  раскрыла другу имя своего первого секс-коуча. К удивлению артиста, эротическим хитростям Пэлтроу обучила его собственная жена, визажистка Шерил Беркофф.

    Гвинет познакомилась с ней на съемочной площадке. Женщина красила ее маму Блайт Даннер перед выходом в эфир телешоу.

    Пэлтроу быстро нашла общий язык с визажисткой. «Она была самой крутой цыпочкой тех времен! Она тогда встречалась с Киану Ривзом, от которого я была без ума. Я просто преклонялась перед ней», - с восторгом подчеркнула Гвинет.

    Шерил помогала несовершеннолетней девушке искать сигареты на съемочной площадке. Подруги вместе курили за актерским трейлером. Беркофф также занялась половым воспитанием Гвинет. «Она научила меня делать минет», - заявила Пэлтроу.

    Актриса была замужем дважды. Первым супругом Гвинет стал солист группы «Coldplay» Крис Мартин. У влюбленных родились двое детей – дочь Эппл и сын Мозес. Девочке недавно исполнилось 16 лет, а мальчику – 14. Знаменитая мама уберегает подростков от известности.

    Ранее мы писали об одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она фполюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

    На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки.

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