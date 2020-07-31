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    Жизнь

    Групповой секс и пятеро детей. Как две девушки живут вместе с одним возлюбленным (фото)

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    <p>29-летняя Шайенн Барнс и 34-летний Джеймс Чорман из Техаса решились на опасный эксперимент</p> <div></div> - Групповой секс и пятеро детей. Как две девушки живут вместе с одним возлюбленным (фото)

    29-летняя Шайенн Барнс и 34-летний Джеймс Чорман из Техаса решились на опасный эксперимент

    Спустя год совместной жизни американская семья решила создать «шведскую семью» и пригласили в дом еще одну девушку

    Необычная идея пришла в голову именно Барнс. Спустя шесть месяцев после рождения дочери в ней проснулась бисексуальность. Но Шайенн не гналась за случайными связями, она предложила возлюбленному позвать в дом еще одну партнершу.

    Сначала Джеймса напугали фантазии гражданской жены, но вскоре он согласился. Пара приступила к поискам второй жены через приложение для знакомств. Усилия не дали никаких результатов – кандидатки отдавали предпочтение либо девушке, либо Джеймсу. Спустя четыре года молодые люди смирились с тем, что им придется остаться моногамными, и решили оставить попытки. Но в этот момент в фирму Шайенн пришла 22-летняя Джоэль Темпорал (Joelle Temporal).

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    Групповой секс и пятеро детей. Как две девушки живут вместе с одним возлюбленным (фото)
    Групповой секс и пятеро детей. Как две девушки живут вместе с одним возлюбленным (фото)
    Групповой секс и пятеро детей. Как две девушки живут вместе с одним возлюбленным (фото)
    Групповой секс и пятеро детей. Как две девушки живут вместе с одним возлюбленным (фото)
    Групповой секс и пятеро детей. Как две девушки живут вместе с одним возлюбленным (фото)

    Девушки нашли общий язык и стали подругами. Шайенн даже оставляла гостить у Джоэль свою дочь Дарию. Новая сотрудница и сама ездила ночевать к паре.

    Как-то после вечеринки Барнс намекнула подруге, что с ней пытается познакомиться девушка, и уточнила, нормально ли это. Та ответила утвердительно, и вскоре они впервые поцеловались. Радостная Шайенн рассказала об этом мужу, и тогда у них родился коварный план.

    Все втроем они впервые провели ночь вместе. По словам инициатора группового секса, всё прошло естественно.  Уже через месяц подруга переехала к ним. Джоэль столкнулась с осуждением окружающих «Некоторые не верят в происходящее, называя Шайенн и Джеймса моими друзьями. Люди пытают доказать моей дочери, что Барнс не ее мать. Но, как бы ни было сложно, у нас всё хорошо», - заверила Тэмпорал.

    Обе девушки пытались одновременно забеременеть от Джеймса, но у Шайенн это получилось, а у Джоэль нет. Из роддома молодую маму разрешили встречать только одному из родителей, и тогда Джеймс уступил это право Джоэль.

    Сейчас они живут в одном доме вместе со своими детьми от предыдущих браков и двумя дочерьми Шайенн от Джеймса. Пятеро детей называют девушек своими мамами.

    «У нас разные методы воспитания, но в целом мы приходим к общему мнению. Если это не получается, устраиваем голосование. Я отвечаю за дисциплину. Когда дети балуются, Джеймс и Джоэль зовут меня приструнить их. Я – строгая мамочка», - цитирует Daily Mail слова Барнс.

    Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

    Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

     «Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.

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