Ирена Карпа с мужем снялись в стильной фотосессии



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Ирена Карпа с мужем instagram.com/kateadamenko

Съемки проходили в Нидерландах

Культурный атташе посольства Украины во Франции, певица и писательница Ирэна Карпа снялась с любимым супругом в романтической фотосессии.

Съемки проходили в уютных улочках и кафе в Нидерландах. Автором фотосессии стала Екатерина Адаменко. На фото Ирена и ее муж Луи позируют, обнимаясь и держась за руки.

«Порой самые лучшие фотки получаются, когда ты еще только собрался сделать правильное лицо, но еще не успел. Здесь мы с Луи вообще не слышали, что говорит фотограф, потому что она была по другую сторону стекла, далеко на улице», — прокомментировала одну из фотографий Ирена.

Напомним, что Ирена Карпа и ее возлюбленный Людовик Требюше узаконили свои отношения в октябре прошлого года.

По словам Карпы, познакомились они с Требюше случайно, через общих друзей. Ирена отметила, что Луи — бывший возлюбленный ее близкой подруги. Естественно, что после начала отношений с Требюше женская дружба распалась.

Джерело: ТСН