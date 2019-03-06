Стало известно, почему Деми Ловато рассталась с бойфрендом



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Деми Ловато

В конце января Деми Ловато отметила 6 месяцев своей трезвой жизни и набила напоминание - татуировку розы на пальце

А на днях она сделала еще один шаг в сторону жизни без зависимостей - порвала отношения с бойфрендом, дизайнером Enfants Riches Déprimés Генри Леви, после 4 месяцев романа.

Новость о расставании изданию People подтвердили официальные представители звезды:

«Да, они больше не встречаются. Сейчас Ловато больше заботится о себе: она тренируется и скоро вернется в студию, чтобы записывать новый альбом. С тех пор, как она прошла курс реабилитации после передозировки, у нее не было рецидивов».

А вот соблазны, по их словам, буквально преследовали певицу. Ведь в отличие от Деми, ее возлюбленный был не прочь пропустить бокал-другой в ее присутствии. Чтобы не сорваться, певица снова вынуждена была обратиться в клинику.

«Это было ее собственное решение. Несколько недель она провела в одном из лечебных заведений за пределами Лос-Анджелеса», - уверяют инсайдеры.

Напомним, в конце июля 2018-го Деми Ловато была экстренно госпитализирована с подозрением на передозировку. В ноябре певица закончила трехмесячную реабилитацию. Тогда же Ловато впервые заметили в компании нового мужчины - роман с с дизайнером Enfants Riches Déprimés Генри Леви развивался стремительно. Влюбленные оставляли романтические послания друг другу в соцсетях, а Новый год отметили поездкой в Аспен.

Джерело: Hello!