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    Шоу-биз

    Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки

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    Кэти Перри - Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки
    Кэти Перри

    Певица попросила Лайонела Ричи бесплатно спеть на церемонии венчания

    Кэти Перри и Орландо Блум хотят сыграть свадьбу в парке развлечений Walt Disney World Resort в Орландо. Поп-звезда и актер объявили о помолвке в прошлом месяце после нескольких лет отношений.

    «Я уверен, что все будет сказочно. Я свидетель на свадьбе», - рассказал дизайнер Макркус Молинари, добавив, что Блум будет одет в чем-то, «оттеняющем невесту».

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    Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки
    Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки
    Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки
    Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки
    Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки
    Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки
    Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки
    Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки
    Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки
    Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки
    Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки

    Несколько источников подтвердили, что пара поженится в тематическом парке и Кэти Перри хочет нечто особенное. «Деньги не в счет, когда речь идет о воплощении фантазий невесты. Она хочет обменяться клятвами в Замке Золушки», - сообщают инсайдеры.

    Что касается музыкального сопровождения, то она попросила своего коллегу по жюри в шоу American Idol Лайонела Ричи спеть на ее свадьбе. «Ты можешь спеть на нашей свадьбе. Бесплатно!», сказала она в рамках интервью по продвижению вокального конкурса.

    Ричи ответил, что с радостью это сделает, так как после всего времени, которое они провели вместе, чувствует, что они стали частью одной семьи, пишет Ibtimes.

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