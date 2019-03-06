Кэти Перри и Орландо Блум сыграют свадьбу в замке Золушки



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Кэти Перри

Певица попросила Лайонела Ричи бесплатно спеть на церемонии венчания

Кэти Перри и Орландо Блум хотят сыграть свадьбу в парке развлечений Walt Disney World Resort в Орландо. Поп-звезда и актер объявили о помолвке в прошлом месяце после нескольких лет отношений.

«Я уверен, что все будет сказочно. Я свидетель на свадьбе», - рассказал дизайнер Макркус Молинари, добавив, что Блум будет одет в чем-то, «оттеняющем невесту».

Несколько источников подтвердили, что пара поженится в тематическом парке и Кэти Перри хочет нечто особенное. «Деньги не в счет, когда речь идет о воплощении фантазий невесты. Она хочет обменяться клятвами в Замке Золушки», - сообщают инсайдеры.

Что касается музыкального сопровождения, то она попросила своего коллегу по жюри в шоу American Idol Лайонела Ричи спеть на ее свадьбе. «Ты можешь спеть на нашей свадьбе. Бесплатно!», сказала она в рамках интервью по продвижению вокального конкурса.

Ричи ответил, что с радостью это сделает, так как после всего времени, которое они провели вместе, чувствует, что они стали частью одной семьи, пишет Ibtimes.