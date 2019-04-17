Ирина Горовая рассказала, как ей удалось сохранить хорошие отношения с Потапом после развода



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Ирина Горовая и Потап

Потапу и Ирине Горовой мастерки удается разделить работу и личную жизнь

Продюсер, бизнесвумен Ирина Горовая, которая в свое время открыла таких артистов, как Потап, группа «Время и Стекло», Мишель Андраде, четко делит работу и личное.

Несмотря на то, что Ирина Горовая и известный артист Потап развелись, им удалось сохранить не только теплые отношения, но и остаться бизнес-партнерами.

«Не бывает так, что проснулся и понял – пора разводиться. Любовь разваливается по крупицам. Сначала мы ругались, а потом сели и поговорили. Приняли решение пожить отдельно, посмотреть, что получится. Признаюсь, мы честно пытались сохранить брак. Но, попытавшись пару раз, решили строить что-то новое», – рассказала Горовая в одном из интервью.

Стоит отметить, что пара долго скрывала факт развода - целых пять лет.

«Когда оно еще, как ранка открытая, какая бы она ни была большая или маленькая, когда появляются третьи лица в этом всем, правда они могут изменить ход событий. Все-таки есть вещи, которые не хочется читать. Есть вещи, которые не хочется выносить. У нас есть дети, есть партнеры, есть какие-то истории. Ни в первом разводе, ни во втором не было у детей депрессии. Как-то это все так происходило, что не было резкого разрыва», - призналась Горовая в программе «Зірковий шлях» .

Также Ирина отметила, что любовь между ними с Потапом хоть и прошла, но уважение друг к другу и дружеские отношения им удалось сохранить.

«Все, мы успокоились и начали дружить. Смысл, я не вижу смысла, выяснив уже все отношения потом встречаться и говорить - я тебя не знаю. То есть мы могли поссориться, покидать телефоны в стены, а потом позвонить, сказать - ну хорошо, короче, давай работать. На работе у нас никогда это не отражалось. И очень я благодарна и ему, и себе за выдержку, за понимание», - делится продюсер Ирина Горовая.

Когда в 2016-м году развелась с репером Потапом, с которым воспитывает сына, долго не афишировала свой новый статус.