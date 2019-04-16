Участники «Евровидения-2019»: представитель Литвы Jurijus споет о свободе и решительности



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Юриюс Векленко (Jurijus) Eurovision.tv

Jurijus исполнит на сцене международного песенного конкурса композицию Run With The Lions

Jurijus стал победителем национального отбора на международный песенный конкурс«Евровидение-2019».

Артисту удалось обойти в финальном этапе 8 талантливых артистов и получить 12 баллов от профессионального жюри и телезрителей.

Согласно жеребьевке, Юриюс Векленко (Jurijus) представит свою композицию Run With The Lions во втором полуфинале конкурса песни «Евровидения-2019», который состоится 16 мая в Тель-Авиве (Израиль).

По словам Юриюса, его композиция расскажет меломанам о свободе чувств и решительности.

Стоит отметить, что для Юриюса это уже третий выход на сцену международного песенного конкурса.

Ранее, в 2013 году артист выступил в качестве бэк-вокалиста литовского представителя Андрюса Появиса, а в 2015 году стоял на подпевках у дуэта Моники Линките и Вайдаса Баумилы .