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    Шоу-биз

    Участники «Евровидения-2019»: представитель Литвы Jurijus споет о свободе и решительности

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    Юриюс Векленко (Jurijus) - Участники «Евровидения-2019»: представитель Литвы Jurijus споет о свободе и решительности
    Юриюс Векленко (Jurijus)
    Eurovision.tv

    Jurijus исполнит на сцене международного песенного конкурса композицию Run With The Lions

    Jurijus стал победителем национального отбора на международный песенный конкурс«Евровидение-2019».

    Артисту удалось обойти в финальном этапе 8 талантливых артистов и получить 12 баллов от профессионального жюри и телезрителей. 

    Согласно жеребьевке, Юриюс Векленко (Jurijus) представит свою композицию Run With The Lions во втором полуфинале конкурса песни «Евровидения-2019», который состоится 16 мая в Тель-Авиве (Израиль).

    По словам Юриюса, его композиция расскажет меломанам о свободе чувств и решительности.

    Стоит отметить, что для Юриюса это уже третий выход на сцену международного песенного конкурса.

    Ранее, в 2013 году артист выступил в качестве бэк-вокалиста литовского представителя  Андрюса Появиса, а в 2015 году стоял на подпевках у дуэта Моники Линките и Вайдаса Баумилы .

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