Участники «Евровидения-2019»: представитель Литвы Jurijus споет о свободе и решительности
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Розсилка
Jurijus исполнит на сцене международного песенного конкурса композицию Run With The Lions
Jurijus стал победителем национального отбора на международный песенный конкурс«Евровидение-2019».
Артисту удалось обойти в финальном этапе 8 талантливых артистов и получить 12 баллов от профессионального жюри и телезрителей.
Согласно жеребьевке, Юриюс Векленко (Jurijus) представит свою композицию Run With The Lions во втором полуфинале конкурса песни «Евровидения-2019», который состоится 16 мая в Тель-Авиве (Израиль).
По словам Юриюса, его композиция расскажет меломанам о свободе чувств и решительности.
Стоит отметить, что для Юриюса это уже третий выход на сцену международного песенного конкурса.
Ранее, в 2013 году артист выступил в качестве бэк-вокалиста литовского представителя Андрюса Появиса, а в 2015 году стоял на подпевках у дуэта Моники Линките и Вайдаса Баумилы .