Алекс Родригес признался, что готовился к помолвке с Джей Ло более полугода



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Джей Ло и Алекс Родригес instagram.com/jlo

Помолвку 49-летней Дженнифер Лопес и 43-летнего Алекса Родригеса ждали с нетерпением друзья и поклонники пары

На телешоу Джимми Феллона спортсмен рассказал, почему тянул с счастливым событием.

По словам игрока «Нью-Йорк Янкиз», он полгода планировал идеальное предложение. Алекс хотел поразить свою возлюбленную и сделать этот момент незабываемым. Как мы уже знаем, у него это получилось.

«Я репетировал три дня подряд. Хотел, чтобы закат был идеальным. Я шесть месяцев это планировал. Все случилось на пляже на Багамах», — рассказал бейсболист.

Друзья Дженнифер позже рассказывали, что певица находится на седьмом небе от счастья. Рэпер Ne-Yo заявил, что никогда не видел Лопес такой счастливой и оценил романтичный поступок Алекса. Сама же поп-исполнительница также не скрывает своей радости. После того, как стало известно о помолвке, она поделилась с поклонниками трогательными фото, на которых Алекс, стоя на одном колене, делает ей предложение руки и сердца.

Джерело: graziamagazine.ru