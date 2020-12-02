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    Курьез

    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)

    • Розсилка
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)

    Девушка не стесняется демонстрировать своим подписчикам горькую и смешную правду

    Доказано, что просмотр фотографий в соцсетях негативно влияет на самооценку многих людей, которые начинают чувствовать себя недостаточно красивыми, богатыми, счастливым… Ведь если верить снимкам из Instagram вокруг одни успешные, талантливые и красивые бизнесмены.

    Однако стоит помнить, что люди прикладывают титанические усилия для того, чтобы показать себя в нужном свете, и делятся с подписчиками только лучшими моментами своей жизни. Это и пытается показать блогер из Таиланда Виенна (Vienna). Девушка не стесняется демонстрировать своим подписчикам горькую и смешную правду, которая скрывается за идеальной картинкой в Instagram.

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    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)
    Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: фотография шутки курьез
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