Девушка показала правду, которую скрывает Instagram и покорила соцсети (фото)

Девушка не стесняется демонстрировать своим подписчикам горькую и смешную правду

Доказано, что просмотр фотографий в соцсетях негативно влияет на самооценку многих людей, которые начинают чувствовать себя недостаточно красивыми, богатыми, счастливым… Ведь если верить снимкам из Instagram вокруг одни успешные, талантливые и красивые бизнесмены.

Однако стоит помнить, что люди прикладывают титанические усилия для того, чтобы показать себя в нужном свете, и делятся с подписчиками только лучшими моментами своей жизни. Это и пытается показать блогер из Таиланда Виенна (Vienna). Девушка не стесняется демонстрировать своим подписчикам горькую и смешную правду, которая скрывается за идеальной картинкой в Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.