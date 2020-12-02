В Германии пропала двухметровая статуя пениса. Местные жители очень озабочены пропажей

Никто не знает, как статуя появилась, но местные жители ее очень любят

Немецкая полиция приступила к расследованию

Немецкая полиция начала расследование после исчезновения со склона горы Грюнтен в Баварии деревянной двухметровой статуи в виде фаллоса. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.

Вероятнее всего, скульптуру срубили. На ее месте остались пень и щепки. Хотя полиция и начала расследование, власти не уверены, можно ли считать это уголовным преступлением. К тому же непонятно, кого считать пострадавшей стороной, ведь автор или владелец статуи неизвестен.

Мэр близлежащего Реттенберга Николаус Вайссинджер назвал исчезновение скульптуры «позором».

Двухсоткилограммовая статуя пениса появилась на горе Грюнтен четыре или пять лет назад. Как она там оказалась, никто не знает, однако это не помешало скульптуре стать популярным объектом для туристов. Сервис Google Maps даже присвоил монументу статус «памятника культуры». Несколько раз статуя падала со склона горы, но местные жители постоянно возвращали ее на место.

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