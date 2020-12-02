В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов

«Очередной пример ожидания и реальности»

Для молодоженов и многих гостей важной частью торжества является торт. На многих русских свадьбах благодаря традиции «продавать» гостям кусочки торта женихи и невесты почти в несколько раз окупают стоимость десерта.

А вот ужасные торты из этого материала вряд ли кто-то из гостей решился купить, ведь большая часть из них выглядит так, словно кондитер приболел и попросил о помощи свою кошку.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.