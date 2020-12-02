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    Курьез

    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов

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    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов

    «Очередной пример ожидания и реальности»

    Для молодоженов и многих гостей важной частью торжества является торт. На многих русских свадьбах благодаря традиции «продавать» гостям кусочки торта женихи и невесты почти в несколько раз окупают стоимость десерта.

    А вот ужасные торты из этого материала вряд ли кто-то из гостей решился купить, ведь большая часть из них выглядит так, словно кондитер приболел и попросил о помощи свою кошку.

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    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов
    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов
    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов
    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов
    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов
    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов
    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов
    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов
    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов
    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов
    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов
    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов
    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов
    В добрый путь: курьезные фото свадебных тортов, которые ужаснули молодоженов

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

     Читайте также: Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Теги: традиции шутки курьез свадьба
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