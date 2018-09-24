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    Жизнь

    Известная модель бросила маленькую дочь ради работы

    • Розсилка
    Виктория Боня с дочкой - Известная модель бросила маленькую дочь ради работы
    Виктория Боня с дочкой

    Известную модель Викторию Боню раскритиковали в сети

    Причиной недовольства фолловеров модели стало то, что Виктория перестала публиковать снимки с шестилетней дочерью Анджелиной. Подписчики светской львицы начали критиковать знаменитость за то, что воспитанию ребенка она предпочитает тусовки и съемки.

    Виктория не выдержала язвительных комментариев в свой адрес. Она отметила, что оставила дочь в другом городе, потому что так сложились обстоятельства.

    Как оказалось, после того, как Виктория Боня разошлась с очередным кавалером-миллионером, жить стало тяжелее и ей приходится зарабатывать не только на себя, но и на Анджелину. Поэтому Виктория была вынуждена оставить дочь в другом городе, а самой уехать на заработки.

    «С чего Вы решили, что вообще знаете хоть что-то о моей жизни? Судите по каким критериям? Может в трудные минуты жизни рядом со мной были? Может, это вы вместо меня оставляете своего ребенка с болью в сердце, так как нужно содержать не только себя, но и свою семью?» — жестко ответила обидчику Виктория Боня под одним из своих постов в соцсети.

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    Известная модель бросила маленькую дочь ради работы
    Известная модель бросила маленькую дочь ради работы
    Известная модель бросила маленькую дочь ради работы
    Известная модель бросила маленькую дочь ради работы
    Известная модель бросила маленькую дочь ради работы
    Известная модель бросила маленькую дочь ради работы
    Известная модель бросила маленькую дочь ради работы

    Стоит отметить, что до развода с мужем Алексом Смерфитом, Виктория частенько появлялась на светских мероприятиях с малышкой и регулярно хвасталась успехами Анджедины в соцсети. Но последнее время, Боня предпочитает не публиковать фотографии дочки на своих страницах в соцсетях.


    Джерело: graziamagazine.ru

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