Известная модель бросила маленькую дочь ради работы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виктория Боня с дочкой

Известную модель Викторию Боню раскритиковали в сети

Причиной недовольства фолловеров модели стало то, что Виктория перестала публиковать снимки с шестилетней дочерью Анджелиной. Подписчики светской львицы начали критиковать знаменитость за то, что воспитанию ребенка она предпочитает тусовки и съемки.

Виктория не выдержала язвительных комментариев в свой адрес. Она отметила, что оставила дочь в другом городе, потому что так сложились обстоятельства.

Как оказалось, после того, как Виктория Боня разошлась с очередным кавалером-миллионером, жить стало тяжелее и ей приходится зарабатывать не только на себя, но и на Анджелину. Поэтому Виктория была вынуждена оставить дочь в другом городе, а самой уехать на заработки.

«С чего Вы решили, что вообще знаете хоть что-то о моей жизни? Судите по каким критериям? Может в трудные минуты жизни рядом со мной были? Может, это вы вместо меня оставляете своего ребенка с болью в сердце, так как нужно содержать не только себя, но и свою семью?» — жестко ответила обидчику Виктория Боня под одним из своих постов в соцсети.

Стоит отметить, что до развода с мужем Алексом Смерфитом, Виктория частенько появлялась на светских мероприятиях с малышкой и регулярно хвасталась успехами Анджедины в соцсети. Но последнее время, Боня предпочитает не публиковать фотографии дочки на своих страницах в соцсетях.





Джерело: graziamagazine.ru