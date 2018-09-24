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    Шоу-биз

    Марго Робби снялась в эффектной фотосессии для глянца

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    Марго Робби - Марго Робби снялась в эффектной фотосессии для глянца
    Марго Робби

    Голливудская актриса успевает сниматься не только в кино, но и для глянцевых журналов

    Марго Робби выделила время в перерывах между работой на съемочной площадке у Квентина Тарантино и снялась в фотосессии для The Evening Standard.

    Похоже, после съемок в «Однажды в Голливуде» Марго сразу же переключится на следующий проект – спин-офф «Отряда самоубийц» под названием «Хищные птицы», для которого уже составлен шорт-лист актрис (по слухам, компанию Робби могут составить такие звезды, как София Бутелла или Мэри Элизабет Уинстэд). Сама же Марго вновь вернется к роли Харли Квинн.

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    Марго Робби снялась в эффектной фотосессии для глянца
    Марго Робби снялась в эффектной фотосессии для глянца
    Марго Робби снялась в эффектной фотосессии для глянца
    Марго Робби снялась в эффектной фотосессии для глянца
    Марго Робби снялась в эффектной фотосессии для глянца
    Марго Робби снялась в эффектной фотосессии для глянца

    Стоит отметить, что месяц назад стало известно о том, что голливудская актриса Марго Робби снялась в рекламе круизной кампании модного дома Карла Лагерфельда и стала новым лицом бренда.
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