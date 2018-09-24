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    Шоу-биз

    Тодоренко не планировала беременеть и ее не волнует наркозависимость будущего мужа

    • Розсилка
    Тодоренко не планировала беременеть и ее не волнует наркозависимость будущего мужа

    Телеведущая уверяет, что ее жених, российский певец Влад Топалов, уже давно распрощался с наркотическою зависимостью и начал новую жизнь.

    По словам будущей мамы, именно с Владом она чувствует себя комфортно, как ни с кем другим ранее.

    О личной жизни Тодоренко поговорила с Катей Осадчей в программе «Світське життя».

    Регина и Влад уже почти год вместе. И за этот период пара много чего успела. Впрочем, заводить ребенка они не планировали.

    «Я ничего не планировала, мне просто хотелось детей. Мне кажется, что уже такой возраст, когда можно», - заявила Тодоренко

     Тодоренко говорить, что Топалов – именно тот единственный.

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    Тодоренко не планировала беременеть и ее не волнует наркозависимость будущего мужа
    Тодоренко не планировала беременеть и ее не волнует наркозависимость будущего мужа

    Не секрет, что возлюбленный Регины Влад 4 года был наркозависимым и не скрывал этого. Певец имел серьезные проблемы со здоровьем. На вопрос, как она относиться к тому, что отец ее будущего ребенка бывший наркоман, Тодоренко сказала:

    «На самом деле, мы много об этом разговаривали. Он действительно пролистнул эту страницу, хорошо, что я его знаю таким, каким знаю. Потому что другим я его не видела, не чувствовала».

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известная модель plus size поделилась секретами похудения.

     

    Джерело: Табло ID

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