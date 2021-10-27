Известная украинская актриса попала в аварию

По словам артистки, водитель черного Lexus выехал на встречную полосу

Знаменитая украинская актриса Римма Зюбина в своем Фейсбуке сообщила, что попала в аварию. Звезда опубликовала фото и видео с места происшествия.

На обнародованном ролике запечатлены два автомобиля, столкнувшиеся бамперами. Артистка ехала на белом Nissan. По ее словам, водитель черного Lexus выехал на встречную полосу, по которой двигался их автомобиль, и совершил столкновение. За рулем авто актрисы был ее сын Даниил.

facebook.com/z.rimma.z

«Водитель выехал на встречную полосу – на нашу полосу. Мы не уступили, и он нас наказал. Вышел и поздоровался: «Я тебе сейчас ...бало разобью», – написала артистка.

Зюбина сообщила, что вызвала полицию.

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