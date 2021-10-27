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    Известная украинская актриса попала в аварию

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    Знаменитая украинская актриса Римма Зюбина - Известная украинская актриса попала в аварию
    Знаменитая украинская актриса Римма Зюбина

    По словам артистки, водитель черного Lexus выехал на встречную полосу

    Знаменитая украинская актриса Римма Зюбина в своем Фейсбуке сообщила, что попала в аварию. Звезда опубликовала фото и видео с места происшествия.

    На обнародованном ролике запечатлены два автомобиля, столкнувшиеся бамперами. Артистка ехала на белом Nissan. По ее словам, водитель черного Lexus выехал на встречную полосу, по которой двигался их автомобиль, и совершил столкновение. За рулем авто актрисы был ее сын Даниил.

    facebook.com/z.rimma.z
    facebook.com/z.rimma.z

    «Водитель выехал на встречную полосу – на нашу полосу. Мы не уступили, и он нас наказал. Вышел и поздоровался: «Я тебе сейчас ...бало разобью», – написала артистка.

    Зюбина сообщила, что вызвала полицию.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Известная украинская актриса попала в аварию