Расовый скандал. С китайского постера «Дюны» убрали темнокожую актрису (фото)

Фантастический фильм вышел в прокат в сентябре 2021 года

В Сети появились рекламные постеры «Дюны» для Китая, которые отличаются от тех, что висят во всем мире. Большинство китайцев не любят темнокожих людей, из-за чего с афиш убрали актрису Шэрон Дункан, сообщает Daily Mail.

Теперь многие винят Warner Bros. в лицемерии и «двойной игре», ведь студия позиционирует себя как борец с расизмом. Однако, похоже, не для китайского рынка.

Сравнение постеров к фильму

«Дюна» повествует о семье Атрейдесов, которые отправляются на Арракис для наблюдения за добычей приправы, самого важного вещества во Вселенной. Ранее эта планета принадлежала воинственным Харконненам. Они не намерены оставлять Арракис за Атрейдесами, так как много денег приносят местные песчаные дюны. Поэтому готовят войну под руководством барона Харконнена и Глоссу Раббана.

В это время наследник дома Атрейдесов Пол пытается разобраться в себе. Его мать обучает сына способности повелевать другими людьми и убеждает, что тот – Муад’Диб, местный Мессия. А также учится военному делу, чтобы защититься от будущего нападения.

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.