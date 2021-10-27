Оля Полякова рассталась с «Королевой ночи»

Звезда в последний раз выступила с популярной шоу-программой

Знаменитая украинская певица Оля Полякова уже третий раз собрала поклонников 26 октября во Дворце спорта. В прошлом году концерт пришлось отменить, но вчера певица наверстала упущенное, сообщает «Сегодня».

Артистка вместе с поклонниками исполнила свои самые известные хиты «Шлепки», «Первое лето без него», «Бывший».

Сюрпризом для поклонников стало совместное выступление Оли Поляковой с Дзидзьо.

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Напомним, Оля Полякова впервые представила грандиозное шоу «Королева ночи» в октябре 2018 года. Концерт попал в список рекордов Украины по количеству световых сцен в одной постановке. В рамках тура артистка дала 300 концертов c шоу «Королева ночи», которые посетили более миллиона зрителей. Оля Полякова три раза собирала Дворец спорта в Киеве. У шоу «Королева ночи» есть несколько телеверсий.

Известно, что Оля Полякова готовится презентовать новую шоу-программу «Взрослая девочка».

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.