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    Оля Полякова рассталась с «Королевой ночи»

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    Певица Оля Полякова - Оля Полякова рассталась с «Королевой ночи»
    Певица Оля Полякова
    instagram.com/polyakovamusic/

    Звезда в последний раз выступила с популярной шоу-программой

    Знаменитая украинская певица Оля Полякова уже третий раз собрала поклонников 26 октября во Дворце спорта. В прошлом году концерт пришлось отменить, но вчера певица наверстала упущенное, сообщает «Сегодня».

    Артистка вместе с поклонниками исполнила свои самые известные хиты «Шлепки», «Первое лето без него», «Бывший».

    Сюрпризом для поклонников стало совместное выступление Оли Поляковой с Дзидзьо.

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    Публикация от Анэтт(сладости на заказ) (@anuta.garcheva)

    Напомним, Оля Полякова впервые представила грандиозное шоу «Королева ночи» в октябре 2018 года. Концерт попал в список рекордов Украины по количеству световых сцен в одной постановке. В рамках тура артистка дала 300 концертов c шоу «Королева ночи», которые посетили более миллиона зрителей. Оля Полякова три раза собирала Дворец спорта в Киеве. У шоу «Королева ночи» есть несколько телеверсий.

    Известно, что Оля Полякова готовится презентовать новую шоу-программу «Взрослая девочка».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
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    Оля Полякова рассталась с «Королевой ночи»