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    Бывшая Дзидзьо прокомментировала отношение артиста с Олей Цибульской

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    Дзидзьо и Оля Цибульская - Бывшая Дзидзьо прокомментировала отношение артиста с Олей Цибульской
    Дзидзьо и Оля Цибульская

    Артистка не подозревала бывшего супруга в изменах

    Украинская певица Славия в программе «Светская жизнь» заявила, что между ее экс-супругом, певцом Dzidzio и украинской певицей Ольгой Цибульской не было романа.

    «Как так вышло, что никто ни на кого не обижен? Ни вы за то, что Михаил поставил точку в ваших отношениях, ни Михаил за то, что вы его подозреваете в супружеских изменах?» – спросила ведущая программы Катя Осадчая.

    «На самом деле я не подозреваю его в супружеских изменах. Это просто некоторым артисткам было выгодно сделать так, будто бы между ними роман», – заявила певица.

    «Вы намекаете на Ольгу Цибульскую?» – уточнила ведущая передачи Кати Осадчая.

    «Да, я намекаю именно на эту артистку, но на самом деле между ними ничего не было и быть не могло», – заявила Slavia.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Бывшая Дзидзьо прокомментировала отношение артиста с Олей Цибульской