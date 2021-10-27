Бывшая Дзидзьо прокомментировала отношение артиста с Олей Цибульской

Артистка не подозревала бывшего супруга в изменах

Украинская певица Славия в программе «Светская жизнь» заявила, что между ее экс-супругом, певцом Dzidzio и украинской певицей Ольгой Цибульской не было романа.

«Как так вышло, что никто ни на кого не обижен? Ни вы за то, что Михаил поставил точку в ваших отношениях, ни Михаил за то, что вы его подозреваете в супружеских изменах?» – спросила ведущая программы Катя Осадчая.

«На самом деле я не подозреваю его в супружеских изменах. Это просто некоторым артисткам было выгодно сделать так, будто бы между ними роман», – заявила певица.

«Вы намекаете на Ольгу Цибульскую?» – уточнила ведущая передачи Кати Осадчая.

«Да, я намекаю именно на эту артистку, но на самом деле между ними ничего не было и быть не могло», – заявила Slavia.

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