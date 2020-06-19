Как бодибилдерша превратилась в роскошную модель плюс-сайз (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Интернет-звезда сейчас довольна своим отражением в зеркале

25-летняя Карина Моллер-Миккельсон (Carina Møller-Mikkelsen) достигла заметных результатов в фитнесе. Внезапно немка устала от ограничений в питании и изнурительного спорта и резко сменила образ жизни.

Девушка с 16 лет упорно тренировалась, чтобы стать успешной бодибилдершей. Она стала известной культуристкой. Однако жертвы, на которые приходилось идти, утомили красотку. Ей приходилось ежедневно считать каждую калорию и упорно совершенствовать тело в зале.

Карина чувствовала себя истощенной физически и морально. Она захотела жить полноценной жизнью, в которой есть место простым радостям, таким как кусок торта. Блондинка разрешила себе вкусности и сделала послабления в физических нагрузках.

«Я пересмотрела свою диету. Я взвешивала каждый грамм еды, что стало навязчивой идеей. Я попала в порочный круг. Я поняла, что сбилась с пути. После нескольких дней раздумий я наконец съела то, что хотела в течение долгого времени. Шоколад, мороженое, запеченные макароны... Однажды я сорвалась. Я съела так много, что у меня болел живот и меня тошнило! Я поняла, что больше ничего не хочу. Я должна была что-то изменить, и я сделала это», - цитирует Моллер-Миккельсон Daily Star.

Интернет-звезда сейчас довольна своим отражением в зеркале. Она в восторге и от своего психологического состояния. На немку обратили внимание представители фэшен-индустрии. Теперь бывшая бодибилдерша строит успешную карьеру модели плюс-сайз.

Карина стала сторонницей бодипозитива и является примером для других женщин, которые осыпают ее комплиментами. «У тебя шикарное тело!», «Супер, мне сейчас больше нравится», «Прости, но раньше ужасно было, а теперь - крутая», «Фигурка мечты, ты роскошная», «Очень красивая, всё на месте», «Спасибо, что мотивировали не мучить себя», - пишут фолловеры.

Хенни Муди (Henny Moody) из Сиднея не нравилась ее «слишком худая» фигура. Фитоняшка решила измениться и сейчас гордится круглой попой.

Австралийка Челси Диксон, наоборот, была недовольна лишним весом, который появился после четырех беременностей. Многодетная мама сбросила 61 килограмм и похвасталась новыми формами.