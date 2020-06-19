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    Жизнь

    Наоми Кэмпбелл рассказала, как ее пытались «отбелить» для обложки модного глянца

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    Супермодель Наоми Кэмпбелл коснулась темы дискриминации темнокожих в модной индустрии - Наоми Кэмпбелл рассказала, как ее пытались «отбелить» для обложки модного глянца
    Супермодель Наоми Кэмпбелл коснулась темы дискриминации темнокожих в модной индустрии
    instagram.com/naomi/

    Фото на обложке Vogue после ошибки визажиста довело манекенщицу до слез

    Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл в молодости заплакала из-за ошибки визажиста во время съемки для обложки итальянской версии Vogue. Об этом она рассказала в эфире программы Woman’s Hour на «Би-би-си».

    Так, 50-летняя знаменитость поделилась историей о том, как в 1988 году ей предложили попозировать для обложки культового издания. Однако, когда Кэмпбелл прибыла на съемку, визажист удивился тому, что прибывшая модель чернокожая.

    «Он сказал, что у него нет подходящего для меня тонального средства, поэтому ему пришлось смешать несколько имеющихся цветов. В результате оттенок получился сероватым и финальное фото на обложке довело меня до слез», — призналась супермодель.

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    Кроме того, в эфире Кэмпбелл коснулась темы дискриминации темнокожих в модной индустрии. По ее словам, в начале карьеры ее не раз пытались одеть в костюм горничной. «К нам не относились с таким же уважением, как к белым моделям. В модном бизнесе царило неравенство», — прокомментировала она.

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