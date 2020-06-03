  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Как есть бургеры и оставаться в форме. Оля Полякова запускает фитнес-марафон

    • Розсилка
    Украинская певица Оля Полякова - Как есть бургеры и оставаться в форме. Оля Полякова запускает фитнес-марафон
    Украинская певица Оля Полякова

    В программу звездного фитнес-марафона будут входить функциональные тренировки на все группы мышц

    Украинская певица Оля Полякова запускает фитнес-марафон «От Ночной Жрицы до Королевы Ночи за 21 день». Певица подарит своим поклонникам уникальную возможность персональных фитнес-тренировок в домашних условиях, которые позволят заниматься вместе со звездой по индивидуальной программе, составленной профессиональными тренерами.

    «Я знаю, как всех утомил карантин. Мы все сидели дома, испытывали стресс, и как следствие, конечно же, набирали вес. В благодарность за то, что все это время вы оставались со мной: смотрели эфиры, передачи, тренировались, готовили - я запускаю свой личный онлайн-марафон, который будет длиться три недели. В рамках этого марафона мы будем тренироваться, худеть, правильно питаться и вместе со мной будет участвовать моя няня Люда», - комментирует Оля Полякова.

    В программу звездного фитнес-марафона будут входить функциональные тренировки на все группы мышц, домашние задания от Оли Поляковой, а также тщательно подобранный план сбалансированного питания на все 3 недели, состоящий исключительно из полезных продуктов, разработанный профессиональными диетологами и нутрициологами. И, конечно же, 21 день мотивации и поддержки от любимой артистки!

     Читайте также: 52-летняя Памела Андерсон попыталась надеть свой купальник из «Спасателей Малибу» (фото)

     

    знаменитости Оля Полякова новости певица карантин новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ