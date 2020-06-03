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    Британская модель посетовала на запрет заняться сексом с соседями на карантине

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    Британская модель Александра Кейн - Британская модель посетовала на запрет заняться сексом с соседями на карантине
    Британская модель Александра Кейн
    instagram.com/alexandralouise__/

    В Англии вступили в силу новые правила, согласно которым двум и более людям из разных домов запрещено собираться в любом частном месте

    Британская модель Александра Кейн выложила снимок в нижнем белье и пожаловалась на запрет заняться сексом с соседями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

    На размещенном фото в сторис в своем Instagram-аккаунте девушка попозировала в кружевном комплекте. «Кажется, теперь запрещено заниматься сексом с кем-либо, кто не живет с тобой в одной квартире. Передаю привет всем, кто живет один!» — подписала она фотографию.

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    Британская модель посетовала на запрет заняться сексом с соседями на карантине
    Британская модель посетовала на запрет заняться сексом с соседями на карантине
    Британская модель посетовала на запрет заняться сексом с соседями на карантине
    Британская модель посетовала на запрет заняться сексом с соседями на карантине
    Британская модель посетовала на запрет заняться сексом с соседями на карантине
    Британская модель посетовала на запрет заняться сексом с соседями на карантине
    Британская модель посетовала на запрет заняться сексом с соседями на карантине
    Британская модель посетовала на запрет заняться сексом с соседями на карантине
    Британская модель посетовала на запрет заняться сексом с соседями на карантине
    Британская модель посетовала на запрет заняться сексом с соседями на карантине
    instagram.com/alexandralouise__/

    По информации издания, в Англии вступили в силу новые правила, согласно которым двум и более людям из разных домов запрещено собираться в любом частном месте. Новое регулирование касается всех, кроме спортсменов, семей, которые должны присутствовать на похоронах, рабочих и детей, которые по каким-либо обстоятельствам были разлучены с родителями.

    В мае американка вышла на прогулку в купальнике из защитных масок ради протеста против карантина, после чего была обругана в сети. Давида Сал (DaVida Sal) попозировала напротив супермаркета Trader Joe's в бикини из голубых медицинских масок и босоножках бежевого цвета. «Это эгоизм и неуважение к людям, которые болеют или потеряли своих близких», — подчеркнул один из пользователей.

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