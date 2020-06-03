Британская модель посетовала на запрет заняться сексом с соседями на карантине



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Британская модель Александра Кейн instagram.com/alexandralouise__/

В Англии вступили в силу новые правила, согласно которым двум и более людям из разных домов запрещено собираться в любом частном месте

Британская модель Александра Кейн выложила снимок в нижнем белье и пожаловалась на запрет заняться сексом с соседями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

На размещенном фото в сторис в своем Instagram-аккаунте девушка попозировала в кружевном комплекте. «Кажется, теперь запрещено заниматься сексом с кем-либо, кто не живет с тобой в одной квартире. Передаю привет всем, кто живет один!» — подписала она фотографию.

По информации издания, в Англии вступили в силу новые правила, согласно которым двум и более людям из разных домов запрещено собираться в любом частном месте. Новое регулирование касается всех, кроме спортсменов, семей, которые должны присутствовать на похоронах, рабочих и детей, которые по каким-либо обстоятельствам были разлучены с родителями.

В мае американка вышла на прогулку в купальнике из защитных масок ради протеста против карантина, после чего была обругана в сети. Давида Сал (DaVida Sal) попозировала напротив супермаркета Trader Joe's в бикини из голубых медицинских масок и босоножках бежевого цвета. «Это эгоизм и неуважение к людям, которые болеют или потеряли своих близких», — подчеркнул один из пользователей.