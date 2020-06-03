Молодая невеста Виктора Павлика призналась, что прибрала к рукам финансы певца



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Невеста 54-летнего Виктора Павлика Екатерина Репьяхова сделала личные признания об их паре

Мы люди достаточно пошлые, - говорит невеста звезды 90-х

Невеста знаменитого украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова часто делится с подписчиками подробостями отношений с певцом. Так, она успела рассказать о том, что свадьбу пришлось отложить до средины августа, также они передвинули даты свадебного путешествия. Теперь же девушка решила рассказать подробности о паре, привычках и личных предпотениях.

Катерина раскрыла интересные факты о семье с Виктором Павликом. Она отметила, что пара поводит практически все время друг с другом – как на работе, так и дома. вместе, и на карантине они не почувствовали никаких изменений в отношениях.

«Всеми финансовыми вопросами в семье заведую я. ВП точно не знает какую сумму мы заработали за месяц (ему это не интересно), а я знаю. ВП свои вещи всегда стирает только сам. Мне не доверяет иногда может и мои носки постирать вручную. У нас дома не разделены обязанности, если у меня нет настроения готовить, ВП всегда сам что-то приготовит с удовольствием», - рассказала подробности об артисте его избранница.

Девушка решила озвучит весьма пикантный секрет о паре. «Мы с ВП достаточно пошлые люди. Вряд ли кто-то это поймет, но шуточки у нас еще те», - призналась она. Екатерина уверяет, что редко ругается и выясняет отношения с Виктором, а если и возникает конфликт, то он быстро разрешается.