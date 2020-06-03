  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    На обложку журнала Vogue впервые попали простые рабочие

    • Розсилка
    В модной фотосессии позировали продавщица супермаркета Аниса Омар, акушерка Рейчел Миллар и машинистка поезда Наргуис Хорсфорд - На обложку журнала Vogue впервые попали простые рабочие
    В модной фотосессии позировали продавщица супермаркета Аниса Омар, акушерка Рейчел Миллар и машинистка поезда Наргуис Хорсфорд
    Фото: @britishvogue

    В интервью девушки рассказали о преимуществах и трудностях работы во время пандемии

    Работники профессий, чья деятельность не была прекращена даже на карантине, введенном из-за вспышки коронавируса, попали на первую страницу британской версии журнала Vogue. Фотографии трех разных обложек номера появились на странице издания в Instagram.

    Продавщица супермаркета Аниса Омар, акушерка Рейчел Миллар и машинистка поезда Наргуис Хорсфорд попозировали для модного фотографа Джейми Хоуксворта  и стали героинями материала редактора Vogue Оливии Маркс.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На обложку журнала Vogue впервые попали простые рабочие
    На обложку журнала Vogue впервые попали простые рабочие
    На обложку журнала Vogue впервые попали простые рабочие
    Фото: @britishvogue

    Отмечается, что в опубликованном интервью они рассказали о преимуществах и трудностях работы во время пандемии, с которыми им пришлось столкнуться.

    В апреле пенсионерки попали на обложку мексиканской версии модного журнала Vogue. Пять пожилых женщин сфотографировали в платьях, плащах и куртках на фоне красной стены. Автором снимка, поверх которого напечатали фразу «уроки жизни», выступила фотохудожница Тани Франко Кляйн. Таким образом журналисты решили выразить благодарность простым «бабушкам, которые играют главную роль в образовании мексиканцев».

     Читайте также: 52-летняя Памела Андерсон попыталась надеть свой купальник из «Спасателей Малибу» (фото)

     

    знаменитости мода и красота фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ