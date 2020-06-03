На обложку журнала Vogue впервые попали простые рабочие
В интервью девушки рассказали о преимуществах и трудностях работы во время пандемии
Работники профессий, чья деятельность не была прекращена даже на карантине, введенном из-за вспышки коронавируса, попали на первую страницу британской версии журнала Vogue. Фотографии трех разных обложек номера появились на странице издания в Instagram.
Продавщица супермаркета Аниса Омар, акушерка Рейчел Миллар и машинистка поезда Наргуис Хорсфорд попозировали для модного фотографа Джейми Хоуксворта и стали героинями материала редактора Vogue Оливии Маркс.
Отмечается, что в опубликованном интервью они рассказали о преимуществах и трудностях работы во время пандемии, с которыми им пришлось столкнуться.
В апреле пенсионерки попали на обложку мексиканской версии модного журнала Vogue. Пять пожилых женщин сфотографировали в платьях, плащах и куртках на фоне красной стены. Автором снимка, поверх которого напечатали фразу «уроки жизни», выступила фотохудожница Тани Франко Кляйн. Таким образом журналисты решили выразить благодарность простым «бабушкам, которые играют главную роль в образовании мексиканцев».