Как сделать объемную укладку волос за пять минут. Блогерша показала эффективный способ

Публикация стала вирусной и набрала 1,7 миллиона просмотров

Блогерша показала простой способ сделать объемную укладку за пять минут и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Кэрри Луиза Твайфорд (Karrie Louise Twyford) разместила ролик, на котором пошагово объяснила свой привычный метод завивки. Его особенность заключается в том, что волосы необходимо разделить всего на три части. Сперва девушка отделяет крупную прядь на макушке волос, вытягивает ее, накручивает на плойку для завивки, а затем отпускает. Потом она повторяет это действие второй раз и в конце закрепляет завиток с помощью невидимок.

@karrielouiset Reply to @icametopartaaaaaaay I’m not good at these but hope it’s better than the last x Bamboleo x Narcos Remix - Nalo

После этого она проделывает то же самое с двумя оставшимися секциями волос по бокам. На финальных кадрах Твайфорд аккуратно расчесала остывшие пряди и продемонстрировала объемные волны.

Публикация стала вирусной и набрала 1,7 миллиона просмотров и 156 тысяч лайков. Пользователи сети оценили данный лайфхак и выразили благодарность в комментариях. «Видеоурок, который был нам необходим!», «Этот метод работает! Спасибо!», «Что, действительно достаточно разделить волосы на три секции? Почему я раньше понапрасну тратила свое время?», «Это правда поможет сэкономить время! Ты выглядишь потрясающе», — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.