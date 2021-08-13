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    Что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь

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    Что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь

    В подборку включили сапоги-казаки в ковбойском стиле

    Редакторы портала Who What Wear назвали модели ботинок, которые обретут широкую популярность в осенне-зимний период 2021 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

    Эксперты проанализировали новые коллекции дизайнеров, а также недавние публичные появления знаменитостей и инфлюэнсеров, после чего составили список самой модной в предстоящем сезоне обуви.

    Например, в подборку включили сапоги-казаки в ковбойском стиле, которые хорошо сочетаются как с джинсами, так и с летними платьями. Отмечается, что в моду входят не только пары однотонного цвета, но и изделия ярких оттенков с различными принтами. Подобная обувь появилась в ассортименте брендов Asos, Celine, Isabel Marant, Sandro и Mytheresa.

    Помимо этого, трендовыми остались классические ботинки-челси, поскольку, по мнению экспертов, они подходят практически к любому наряду. Подобная обувь представлена в линейках масс-маркетовых и люксовых марок, например, Ganni, Arket, & Other Stories, Rick Owens, Zara, Loewe и 3.1 Phillip Lim.

    Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.

    Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

    Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

    «Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

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    Теги: мода и красота как быть модным
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    Что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь