  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Блогерша показала, как увеличить губы без «уколов красоты»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Блогерша показала, как увеличить губы без «уколов красоты»

    Публикация Бьюике стала вирусной

    Австралийская блогерша показала способ увеличить губы с помощью подручных средств. Ролик появился на ее странице в TikTok.

    Жительница Виктории Александра Бьюике (Alexandra Bewicke) опубликовала видео, в котором проверила лайфхак, способный на 10 часов визуально увеличить объем губ без инъекций. Женщина объяснила, что необходимо смешать оливковое масло с кайенским перцем до получения густой пасты.

    После этого, по словам Бьюике, следует нанести смесь на губы зубной щеткой и оставить средство на 10 минут. В конце блогерша вытерла пасту с губ и показала подписчикам полученный результат. «Мои губы жгло все 10 минут, но это того стоило. Не знаю, кто это придумал, но способ сработал!» — высказалась австралийка в видео.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Блогерша показала, как увеличить губы без «уколов красоты»
    Блогерша показала, как увеличить губы без «уколов красоты»
    Блогерша показала, как увеличить губы без «уколов красоты»
    Блогерша показала, как увеличить губы без «уколов красоты»

    Публикация Бьюике стала вирусной и набрала 55 тысяч просмотров. Зрители удивились предложенному способу и принялись благодарить девушку в комментариях под публикацией. «Вау, эффект действительно классный!», «Хорошая замена косметологии», «Я в шоке, спасибо тебе!», «Ты лучшая», «Спасибо, что проверила способ!» — высказывались юзеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

    Читайте также: Эти горе-дизайнеры будто специально дают шикарный повод их ненавидеть. Курьезные фото
    Теги: лайфхак шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Блогерша показала, как увеличить губы без «уколов красоты»