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    Жизнь

    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)

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    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)

    Собрали для вас 16 примеров того, как люди взялись за захламленные уголки своих домов и навели там порядок

    Все мы хотим, чтобы наш дом был самым уютным. В этом деле может помочь не только поддержание порядка, но и правильная организация пространства. Она создаёт комфорт для жизни, позволяет без труда находить необходимые вещи и попросту радует глаз.

    Сегодня мы собрали для вас 16 примеров того, как люди взялись за захламленные уголки своих домов и навели там такой порядок, что им будет аплодировать стоя даже самый дотошный перфекционист. Смотрим!

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    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)
    Как организовать пространство, чтобы сделать ваш дом самым аккуратным и уютным (фото)

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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