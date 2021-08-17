Выглядеть молодо в 45 с помощью скотча. Блогерша раскрыла необычный лайфхак

Как достичь молодой внешности с помощью скотча

Женщина раскрыла секреты достижения молодого внешнего вида без хирургического вмешательства. Соответсвующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

45-летняя блогерша регулярно делится видео, в которых рассказывает, каким образом улучшает внешность без помощи косметологических процедур и пластических операций. По ее словам, она регулярно делает массаж лица и пользуется скотчем, который применяют для тейпирования — неинвазивной процедуры избавления от признаков старения.

На размещенных кадрах юзерша клеит скотч на лбу, натягивая тем самым брови, а также растягивает две другие полоски по всей длине носа, закрепляя концы у верхней губы. В других роликах Ольга показывает подписчикам, каким образом она делает массаж лица.

«Мне 45 лет, а я никогда не делала инъекции. Спасибо массажу лица и тейпированию», — призналась блогерша в одном из постов, который набрал больше двух миллионов просмотров. Всего в TikTok на женщину подписаны 303 тысячи человек.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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