Как продлить жизнь вещам: советы по уходу за гардеробом от стилиста

Одежду не по сезону нужно складывать в коробки или в специально отведенное пространство

Долгосрочный внешний вид одежды зависит не только от качества состава, характера ношения, бережного отношения к вещам и способу стирки. Алгоритм хранения одежды определяет его визуальную составляющую, играющую важную роль в восприятии нашей индивидуальности окружающими.

Стилист Вика Воронцова поделилась в Instagram своими заметками и рекомендациями по организации хранения одежды и обуви, чтобы вещи прослужили подольше.

Трикотажные изделия следует хранить в сложенном виде так, как они обладают свойством вытягиваться на вешалках под своим весом. Особенно страдают от этого плечики. Вязаные трикотажные юбки или брюки также следует хранить на полках.

Для хранения верхней одежды и жакетов используйте вешалки с объемными плечиками. В магазинах продаются накладки на плечики, что помогает из обычной вешалки сделать объемную.

Одежду светлых оттенков, из шелковой ткани, из ворсистой шерсти, из мягкой кожи следует хранить в чехлах. Используйте прозрачные чехлы, так вы не упустите изделие из виду.

Вешалки для брюк и юбок выбирайте с мягким основанием или прокладывайте между зажимом и вещью салфетку. Актуально для одежды из эко кожи и любых мягких изделий, на которых могут остаться следы зажимов.

Обувь можно хранить в коробках или обувницах. Не складывайте обувь друг на друга – это может привести к изломам кожи. Чтобы не потерять первоначальную форму обуви, используйте колодки (формодержатели).

Старайтесь, чтобы между вещами на вешалках было пространство. Так они не потеряют свой первоначальный вид после утюжка. Чтобы в шкафу оставалось место, следует проводить межсезонную ревизию гардероба. Одежду не по сезону нужно складывать в коробки или в специально отведенное пространство.

Если на изделии есть пуговицы, они должны быть застегнуты, чтобы не образовывались отряды. Можно схитрить и застегнуть только верхнюю, среднюю и нижнюю пуговицы.

Несколько общих заметок:

Когда вешалки одной формы и цвета – это всегда эстетично;

Трикотажные изделия нуждаются в отдыхе, то есть надевайте их хотя бы через день;

Используйте специальные саше для гардероба с любимыми ароматами;

Раскладывайте вещи по принципу групповой принадлежности (рубашки с рубашками, футболки с футболками и т.д.).

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