Самые безумные теории заговора, в которые многие свято верят

Какая теория кажется вам самой безумной?

Современный мир вместе с интернетом раскрыл одну особенность некоторых слоев населения: многие из нас, оказывается, очень даже верят в то, что в каждой сфере нашей жизни присутствуют тайны и заговоры, которые происходят за кулисами общественности, в кулуарах у сильных мира сего.

Загляните на форумы и в комментарии под разными постами в соцсетях. Тут и там можно встретить рассуждения насчет вредного излучения 5G-вышек или того, что пандемия была запланирована до мельчайших деталей. И пусть заговоры насчет Covid-19 сейчас являются самыми популярными в обсуждениях, существует много других теорий, не уступающих в количестве «верующих».

Предлагаем вашему вниманию несколько конспирологических теорий из обсуждений на форумах. Какие-то, возможно, вы поддержите, а какие-то покажутся совсем странными. Правдивы они или нет, доподлинно неизвестно, но вспомните теглайн «Секретных материалов»: истина всегда где-то рядом.

Влажные салфетки специально уложены таким образом, чтобы тот, кто их использует, вытаскивал по две-три штуки за раз. Лишние обычно никто не пытается уложить обратно в пачку, их сразу выбрасывают. Это делается производителем специально, чтобы пачка заканчивалась быстрее и покупать их приходилось чаще.

Несмотря на все ограничения и просьбу «не отслеживать данные», приложения в смартфонах все равно отслеживают и пересылают данные корпорациям, чтобы те могли присылать вам персонализированную рекламу и увеличивать свою прибыль.

У каждой корпорации и крупной компании есть целые отделы работников, деятельность которых заключается в том, чтобы создавать десятки фейковых аккаунтов в соцсетях с одной простой целью — создавать видимость настоящих людей, попутно пропихивая в свои твиты, отзывы и прочие публикации рекламу товаров, которые нужно продвигать.

Женская одежда в большинстве своем не имеет карманов, поскольку это играет на руку производителям сумок. Модная индустрия поддерживает этот тренд, в итоге прибыль у каждого участника растет как на дрожжах.

Большинство продукции, производимой сегодня, не делается долговечной умышленно. Если раньше вещи делались «на века», то теперь все производители заинтересованы в том, чтобы заставить покупать одни и те же вещи как можно чаще.

С каждым годом картонная втулка для туалетной бумаги делается все шире и шире. Производители туалетной бумаги делают это специально, чтобы рулон казался больше, тем самым уменьшая количество бумаги в каждом рулоне.

Фондовый рынок на самом деле фальсифицирован, а вся настоящая торговля акциями ведется за кулисами.

Мода на селфи была неслучайной: правительства объединились с корпорациями, чтобы создать рабочие алгоритмы для системы распознавания лиц.

Том Круз, самый «звездный» сподвижник сайентологии, сделавший это движение известным во всем мире, хотел бы выйти из числа сайентологов, но у них слишком много компромата на известного актера. Это объясняет, почему в каждом новом фильме «Миссия невыполнима» он совершает все более опасные трюки: ему неважно, умрет он или нет, это его единственный способ выйти из игры.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно – стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье – полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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