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    Как выглядеть осенью шикарно и без затрат. Швейцарский стилист раскрыла способ

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    Photo by Ana Itonishvili on Unsplash - Как выглядеть осенью шикарно и без затрат. Швейцарский стилист раскрыла способ

    Photo by Ana Itonishvili on Unsplash

    По словам стилиста, кожаные брюки и джинсы-скинни следует заменить штанами из шерсти

    Стилист из Женевы Анна Бей раскрыла способ выглядеть дорого осенью без больших трат на одежду. Соответствующий ролик появился в ее YouTube-аккаунте, насчитывающем около миллиона подписчиков.

    Блогерша Анна Бей (Anna Bey) дала подписчикам рекомендации по поводу покупки вещей для предстоящего холодного времени года. В первую очередь она предложила обратить внимание на пончо нейтральных оттенков, которые подойдут к наряду любого цвета. «Избегайте оборок и бахромы — они удешевляют вещь», — добавила эксперт.

    По словам стилиста, кожаные брюки и джинсы-скинни следует заменить штанами из шерсти, поскольку они лучше держат форму и не мнутся во время носки. Блогерша также посоветовала иметь в гардеробе черные сапоги на каблуке с заостренным носом, поскольку они визуально увеличивают длину ног.

    В список Бей также попал длинный жилет, который, по ее мнению, идеально сочетается с платьями и водолазками. Кроме того, она порекомендовала приобрести классический светлый тренч. «Сейчас хорошие тренчи представлены не только в ассортименте люксовых, но и масс-маркетовых брендов», — подчеркнула специалистка.

    В заключение стилист напомнила, что дорого выглядит одежда светлых оттенков. По этой причине в гардеробе необходимо иметь несколько вещей бежевого, карамельного и белого цветов. «Обязательно купите бежевые облегающие брюки — это отличная замена скинни-джинсам», — отметила она и добавила, что осень — это также подходящее время для покупки шарфа.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

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    Теги: мода и красота как быть модным одежда
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    Как выглядеть осенью шикарно и без затрат. Швейцарский стилист раскрыла способ