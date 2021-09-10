Модель с бизнесом в оккупированном Крыму попала на страницы украинского Vogue

Сама фотосессия проходила в оккупированном Крыму

Журнал «Vogue Украина» попал в скандал с новой фотосессией, в которой участвовала россиянка, светская львица Снежана Георгиева. Оказалось, что модель владеет винным заводом и ресторанами в оккупированном Россией Крыму, сообщает «Обозреватель».

Однако, на сайте издания не указывают, кто именно появился на фотографиях. А вот сама Георгиева уже успела показать снимки на личной странице в Instagram, продемонстрировав бренд одежды, основанный в 2015 году в Крыму.

Снежана публикуя фотографии, обозначала на них и сам журнал Vogue. Она добавила, что ее «давно не было в украинском глянце».

Примечательно, что сама фотосессия проходила в оккупированном Крыму. По словам самого Vogue UA, эти кадры были опубликованы в рамках поддержки украинских дизайнеров в специальном разделе Показы.

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