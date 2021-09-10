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    Модель с бизнесом в оккупированном Крыму попала на страницы украинского Vogue

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    Cветская львица Снежана Георгиева - Модель с бизнесом в оккупированном Крыму попала на страницы украинского Vogue
    Cветская львица Снежана Георгиева
    instagram.com/georgievas/

    Сама фотосессия проходила в оккупированном Крыму

    Журнал «Vogue Украина» попал в скандал с новой фотосессией, в которой участвовала россиянка, светская львица Снежана Георгиева. Оказалось, что модель владеет винным заводом и ресторанами в оккупированном Россией Крыму, сообщает «Обозреватель».

    Однако, на сайте издания не указывают, кто именно появился на фотографиях. А вот сама Георгиева уже успела показать снимки на личной странице в Instagram, продемонстрировав бренд одежды, основанный в 2015 году в Крыму.

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    Модель с бизнесом в оккупированном Крыму попала на страницы украинского Vogue
    Модель с бизнесом в оккупированном Крыму попала на страницы украинского Vogue
    Модель с бизнесом в оккупированном Крыму попала на страницы украинского Vogue
    Модель с бизнесом в оккупированном Крыму попала на страницы украинского Vogue
    instagram.com/georgievas/

    Снежана публикуя фотографии, обозначала на них и сам журнал Vogue. Она добавила, что ее «давно не было в украинском глянце».

    Примечательно, что сама фотосессия проходила в оккупированном Крыму. По словам самого Vogue UA, эти кадры были опубликованы в рамках поддержки украинских дизайнеров в специальном разделе Показы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что актер из сериала «Поймать Кайдаша» женился и показал первые свадебные фото.

    Брак влюбленные зарегистрировали в одном из ЗАГСов в Киеве, что на территории ВДНХ. Невеста была в изысканном платье по фигуре с открытой спиной. Жених выбрал классический костюм серого цвета с галстуком.

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    Теги: знаменитости мода и красота модель
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    Модель с бизнесом в оккупированном Крыму попала на страницы украинского Vogue