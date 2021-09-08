  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Популярная в 2000-х одежда вновь вернулась в моду (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Популярная в 2000-х одежда вновь вернулась в моду (фото)
    instagram.com/annabelrosendahl/

    Джинсы с заниженной линией талии стали трендовыми в 2021 году

    Джинсы с заниженной талией, которые были особенно популярны в 2000-х, вновь вернулись в моду. Соответствующую информацию публикует портал Who What Wear.

    Согласно материалу, в 2021 году трендовым стало модное направление Y2K, аббревиатура которого расшифровывается как year 2000 («двухтысячный год»). Представители онлайн-ретейлера Depop проанализировали интересы покупателей и выяснили, что количество поисковых запросов на товары с пометкой «нулевые» выросло на 640 процентов с апреля по июль 2020 года.

    В список вещей, которые вновь обрели популярность, попали джинсы с заниженной талией прямого или облегающего кроя. Часто они украшены пайетками, цветной фурнитурой или блестящими ремнями. «Такие штаны должны сидеть ниже пупка — еще лучше, если они оголяют живот», — говорится в тексте.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Популярная в 2000-х одежда вновь вернулась в моду (фото)
    Популярная в 2000-х одежда вновь вернулась в моду (фото)
    Популярная в 2000-х одежда вновь вернулась в моду (фото)
    instagram.com/annabelrosendahl/

    Отмечается, что многие знаменитости выходили в свет в таких джинсах в 2000-х, например, поп-исполнительницы Бритни Спирс и Дженнифер Лопес, а также певица и предпринимательница Бейонсе, актриса Кэмерон Диаз и звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон. Чаще всего они дополняли свои образы кроп-топами или облегающими футболками.

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

    Читайте также: Подборка курьезных фото, сделанных «за секунду до»
    Теги: мода и красота как быть модным
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Популярная в 2000-х одежда вновь вернулась в моду (фото)