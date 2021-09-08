Популярная в 2000-х одежда вновь вернулась в моду (фото)

Джинсы с заниженной линией талии стали трендовыми в 2021 году

Джинсы с заниженной талией, которые были особенно популярны в 2000-х, вновь вернулись в моду. Соответствующую информацию публикует портал Who What Wear.

Согласно материалу, в 2021 году трендовым стало модное направление Y2K, аббревиатура которого расшифровывается как year 2000 («двухтысячный год»). Представители онлайн-ретейлера Depop проанализировали интересы покупателей и выяснили, что количество поисковых запросов на товары с пометкой «нулевые» выросло на 640 процентов с апреля по июль 2020 года.

В список вещей, которые вновь обрели популярность, попали джинсы с заниженной талией прямого или облегающего кроя. Часто они украшены пайетками, цветной фурнитурой или блестящими ремнями. «Такие штаны должны сидеть ниже пупка — еще лучше, если они оголяют живот», — говорится в тексте.

Отмечается, что многие знаменитости выходили в свет в таких джинсах в 2000-х, например, поп-исполнительницы Бритни Спирс и Дженнифер Лопес, а также певица и предпринимательница Бейонсе, актриса Кэмерон Диаз и звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон. Чаще всего они дополняли свои образы кроп-топами или облегающими футболками.

Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

«У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.