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    Какой сериал стал лучшим в 2021 году

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    Какой сериал стал лучшим в 2021 году

    Победителем в категории «Лучший фильм» стала лента Мэгги Джилленхол

    Работа режиссера Хван Дон-хека «Игра в кальмара» названа лучшим сериалом года по версии независимой премии Gotham Awards. Об этом сообщает Variety.

    «Игру в кальмара» удостоили премии в категории, связанной с шоу, в которых длительность эпизода превышает 40 минут. Среди сериалов с более короткими сериями выиграл проект «Псы резервации».

    Победителем в категории «Лучший фильм» стала лента Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь». Картина также получила приз за лучший сценарий, а сама Джилленхол была отмечена в категории «Главный прорыв среди режиссеров». Сыгравшая в фильме Оливия Колман получила награду в номинации «Лучшая главная роль». Аналогичной премии была удостоена Фрэнки Фейсон за роль в проекте «Убийство Кеннета Чемберлена».

    Японская картина «Сядь за руль моей машины» была названа лучшим международным фильмом, а в категории документального кино победил «Побег».

    Ранее сообщалось, что известная голливудская актриса, украинка Иванна Сахно, получила роль в сериале «Звездные войны: Асока».

    Артистка сыграет в ленте нового персонажа. Съемки сериала начнутся уже в марте 2022 года, а дата премьеры пока неизвестна. Впрочем, фильм будет транслироваться на американской стриминговой платформе Disney+, пишет издание Deadline..

    Недавно голливудский актер Мэтью Макконахи передумал идти в политику и решил не претендовать на пост губернатора своего родного штата Техас. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

    По словам Макконахи, борьба за политическое лидерство — не тот путь, который он выбирает в настоящее время. «Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — поделился актер.

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    Теги: кино Сериал
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    Какой сериал стал лучшим в 2021 году