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    Жизнь

    Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке

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    Рэпер Канье Уэст с женой Ким Кардашьян и детьми - Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке
    Рэпер Канье Уэст с женой Ким Кардашьян и детьми

    Рэпер утверждает, что Ким Кардашьян пыталась вылететь к нему с врачом после его эмоциональной речи в Южной Каролине

    Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст пожаловался в твиттере на попытки поместить его в больницу. Он оставил о своей жене Ким, ее семье и некоторых коллегах около 20 твитов, которые сейчас удалены.

    В первую очередь Уэст заявил, что Ким Кардашьян пыталась вылететь к нему в Вайоминг с врачом (у рэпера там ранчо). Накануне музыкант произнес эмоциональную речь перед своими избирателями в городе Чарлстон (штат Южная Каролина), во время которой он говорил об абортах и плакал. После этого, по его словам, жена собиралась «запереть его в больнице».

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    Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке
    Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке
    Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке
    Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке
    Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке
    Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке
    Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке
    Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке
    Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке
    Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке
    Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке
    Канье Уэст обвинил жену Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке

    В следующих твитах Уэст повторил свои обвинения и добавил, что матери Ким, медиаменеджеру Крис Дженнер, запрещено общаться с его детьми.

    Рэпер несколько раз сравнил свое положение с фильмом «Прочь» режиссера Джордана Пила. Его основной поворот (осторожно, спойлеры!) в том, что богатая белая семья гипнотизирует темнокожих жертв, чтобы использовать их в личных целях.

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