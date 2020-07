Мадонне в России выписали штраф на $1 миллион за гей-пропаганду

По словам артистки, штраф ей выписали за выступление в поддержку прав ЛГБТК+ на концерте в Санкт-Петербурге в 2012 году

Певица Мадонна рассказала в соцсетях, что российские власти оштрафовали ее на $1 миллион за гей-пропаганду в 2012 году.

«Я произнесла эту речь на концерте в Санкт-Петербурге 8 лет назад», — написала Мадонна.

«Я путешествую по миру и вижу, что люди начинают все больше и больше бояться тех, кого считают другими, как люди становятся все менее толерантны. Но мы можем это изменить. У нас есть сила. И мы не должны это делать с помощью насилия. Мы должны донести это с помощью любви», — сказала тогда певица.

I made this speech at a concert in St. Petersburg 8 years ago. I was fined 1 million dollars by The government for supporting the Gay community.

I never paid.................... #freedomofspeech #powertothepeople#mdna https://t.co/6wH53V4aUn pic.twitter.com/LGhV5gUerc