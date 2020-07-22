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    Жизнь

    Мадонне в России выписали штраф на $1 миллион за гей-пропаганду

    • Розсилка
    Певица Мадонна - Мадонне в России выписали штраф на $1 миллион за гей-пропаганду
    Певица Мадонна

    По словам артистки, штраф ей выписали за выступление в поддержку прав ЛГБТК+ на концерте в Санкт-Петербурге в 2012 году

    Певица Мадонна рассказала в соцсетях, что российские власти оштрафовали ее на $1 миллион за гей-пропаганду в 2012 году.

    «Я произнесла эту речь на концерте в Санкт-Петербурге 8 лет назад», — написала Мадонна.

    «Я путешествую по миру и вижу, что люди начинают все больше и больше бояться тех, кого считают другими, как люди становятся все менее толерантны. Но мы можем это изменить. У нас есть сила. И мы не должны это делать с помощью насилия. Мы должны донести это с помощью любви», — сказала тогда певица.

    Зрители подняли таблички с радужными флагами и поддержали слова Мадонны.

    В своем посте Мадонна уточнила, что так и не заплатила штраф.

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