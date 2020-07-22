18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась обнаженной для обложки Vogue (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

18-летняя супермодель Кайя Гербер instagram.com/kaiagerber/

В интервью же изданию модель рассказала о своем психическом здоровье

18-летняя супермодель Кайя Гербер позировала для множества обложек журналов, а на днях звезда снялась и для японского Vogue. Сентябрьский номер вышел сразу с тремя обложками.

Для одной из этих обложек дочь Синди Кроуфорд позировала в образе женщины-вамп (Анна Делло Руссо выступила стилистом съемки): Кайя предстала в черном полупрозрачном боди YSL и обтягивающих кожаных брюках.

На другой Кайя появилась обнаженной (лишь в черных ботфортах), а на третьей обложке — в красном пиджаке.

«Спасибо всем, кто сделал мою последнюю работу перед карантином лучше, чем я могла бы просить. Сложно не скучать по работе, где меня окружает столько талантливых людей. Луиджи и Янго, очень люблю вас обоих. Спасибо!», - написала Гербер в инстаграме.

В интервью же изданию модель рассказала о своем психическом здоровье.

«Вы должны просыпаться каждый день и выбирать счастье для себя, а не для кого-то другого. И не на основе мнения кого-либо еще. То, что вы видите в средствах массовой информации, чаще всего просто красивая обложка. Это нормально, что у вас не все всегда безоблачно. Это нормально, что вам бывает грустно. Это нормально, когда день у вас не задался. Но об этом мы не рассказываем в соцсетях», — призналась она.

Читайте также: Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам