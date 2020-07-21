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    Жизнь

    Шарлиз Терон сделали три операции из-за съемок в новом фильме

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    Голливдская актриса Шарлиз Терон - Шарлиз Терон сделали три операции из-за съемок в новом фильме
    Голливдская актриса Шарлиз Терон
    instagram.com/charlizeafrica/

    Знаменитость порвала связку на большом пальце, а также защемила локтевой нерв

    Американской актрисе Шарлиз Терон понадобилось три операции из-за съемок в «Бессмертной гвардии». Об этом она сообщила в интервью Stellar Magazine.

    Во время работы над новым боевиком компании Netflix 44-летняя артистка самостоятельно выполняла множество трюков, что привело к различным травмам. Знаменитость порвала связку на большом пальце, а также защемила локтевой нерв, из-за чего практически потеряла контроль над рукой.

    «Только когда я закончила работу над фильмом, я поняла, что мне требуется три операции», — рассказала Терон. Она пояснила, что несмотря на травмы продолжила съемки в картине.

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