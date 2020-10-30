Канье Уэст подарил Ким Кардашьян голограмму ее умершего отца (видео)



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Рэпер Канье Уэст

На видео изображена трехмерная фигура отца, одетого в белую рубашку и пиджак бежевого цвета

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст получила в подарок на свое 40-летие от мужа Канье Уэста голограмму ее умершего отца Роберта Кардашьяна. Она опубликовала видеозапись в своем Instagram-аккаунте.

На видео изображена трехмерная фигура отца, одетого в белую рубашку и пиджак бежевого цвета. Отец разговаривает с дочерью, желает ей счастливого дня рождения и говорит о том, как он ею гордится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 29 Окт 2020 в 4:17 PDT

«Голограмма с небес. На мой день рождения Канье сделал мне самый продуманный подарок в жизни. Особый сюрприз с небес. Голограмма моего отца. Она такая реалистичная, мы смотрели ее снова и снова, наполняясь слезами и эмоциями. Я даже не могу описать, что этот опыт значит для меня и моих сестер, моего брата, моей мамы и ближайших друзей. Большое спасибо Канье за это воспоминание, которое останется на всю жизнь», — подписала видео телезвезда.

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